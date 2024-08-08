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Українські полярники видали україномовну енциклопедію про Антарктику

14:16, 8 серпня 2024
Українська енциклопедія «Антарктика» представлена науковцями з «Академіка Вернадського».
Українські полярники видали україномовну енциклопедію про Антарктику
Джерело фото: ukrinform
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Українські полярники з наукової станції «Академік Вернадський» випустили першу масштабну україномовну енциклопедію «Антарктика: шість нарисів для тих, хто хоче знати більше». Про це повідомили науковці, які працювали над цим виданням кілька років, пише Національний антарктичний науковий центр.

«У далекому 1904 році, тобто рівно 120 років тому, побачила світ перша україномовна стаття Степана Рудницького «Дещо про Антарктиду». Нинішнє видання наших вчених продовжує цю справу. В новітній історії України вкрай бракує таких масштабних україномовних енциклопедій, і я дуже пишаюся, що одна з них створена саме фахівцями Національного антарктичного наукового центру», – наголосив науковий редактор Євген Дикий.

Книга містить інформацію про географію Антарктики, її гірські породи, рослинний і тваринний світ. Окремі розділи присвячені історії відкриття континенту та дослідницькій роботі українців, які там перебувають.

Над енциклопедією працювала група вчених, зокрема керівники відділів НАНЦ Іван Парнікоза, Денис Пішняк та Андрій Федчук. До створення також долучилися учасники сезонних експедицій Сергій Кадурін, Ганна Євчун та Олександр Яровий. Науковими редакторами стали директор Центру Євген Дикий та очільниці відділів НАНЦ Оксана Пньовська та Анна Торгоненко.

Український біолог Іван Парнікоза сподівається, що енциклопедію використовуватимуть у школах, закладах вищої освіти та наукових установах, щоб більше людей ознайомилися з дивовижним світом Антарктики.

«Над цим виданням ми працювали кілька років. Спершу готували окремі нариси на ту чи іншу тему, потім доповнювали їх, підбирали ілюстрації, довідкові матеріали й зрештою об'єднали все в книгу. Вона призначена для широкого кола читачів, й ми дуже сподіваємося, що її використовуватимуть в школах, вишах, наукових установах, щоб покращити рівень знань про Антарктику», – відзначив Парнікоза.

Наразі книга доступна лише в онлайн-форматі, де її можна переглядати та завантажувати у високій якості.

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