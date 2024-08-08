Мережею шириться інформація про замах на Рустема Умєрова – ЦПД заявив про фейк

Інформацію верифікували у Міноборони та зазначають, що вона не відповідає дійсності.

Джерело фото: Дмитро Ларін/УП

У мережі почалася ширитися інформація про замах на Міністра оборони Рустема Умєрова. Центр протидії дезінформації попереджає – це фейк російської пропаганди.

Там повідомили, що верифікували інформацію у Міноборони та зазначають, що вона не відповідає дійсності.

«Інформація про замах на Міністра оборони Рустема Умєрова – фейк. Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про замах на українського Міністра оборони за допомогою вибухового пристрою», - пишуть у ЦПД та додають, що російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських посадовців, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни.

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