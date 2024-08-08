Вища рада правосуддя звільнила у відставку 5 суддів

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів.

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У четвер, 8 серпня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

- Євдокімову Олену Павлівну – з посади судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

- Мартинишин Марію Олексіївну – з посади судді Франківського районного суду міста Львова;

- Толкаченка Олександра Олександровича – з посади судді Одеського апеляційного суду;

- Кошика Андрія Юрійовича – з посади судді Господарського суду Київської області;

- Васильків Олену Василівну – з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Качура Ігоря Анатолійовича про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку на час розгляду дисциплінарної скарги на дії судді.

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