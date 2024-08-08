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Какие пляжи Одесской области безопасны для купания, – рассказали в областном центре контроля и профилактики болезней

20:34, 8 августа 2024
Шесть пляжей в Одессе и два в Белгород-Днестровском районе признаны безопасными для купания.
Какие пляжи Одесской области безопасны для купания, – рассказали в областном центре контроля и профилактики болезней
Фото из открытых источников
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Шесть пляжей в Одессе и два в Белгород-Днестровском районе признаны безопасными для купания по результатам последних лабораторных исследований, сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Регулярный мониторинг качества воды на рекреационных водных объектах проводят лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней МОЗ Украины. Недавно был проведен отбор проб воды на побережье Черного моря в Одесской области. По результатам исследований безопасными для купания признаны такие пляжи в Одессе:

- Пляж «Дельфин»

- 13 станция Большого Фонтана

Частные пляжи:

- «Калитон»

- Инклюзивный пляж «Дельфин»

- «True Man Sun of a Beach»

- «Red Line»

В Белгород-Днестровском районе официальное открытие пляжей еще не состоялось, но на основе текущих данных безопасными для купания считаются:

- с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»)

- с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»)

«В то же время ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией в течение недели по данным территориальных СМИ и органов местного самоуправления», - предупредили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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