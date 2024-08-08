Имеет ли право на назначение пенсии в 50 лет женщина, усыновившая ребенка с инвалидностью – ответ ПФ

В Пенсионном фонде разъяснили назначение пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, имеет ли право на назначение пенсии в 50 лет женщина, усыновившая ребенка с инвалидностью, когда ему было 5 лет.

«Да, но при определенных условиях», - заявили в ПФ.

Там отметили, что женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность, воспитавших их до достижения указанного возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа (ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

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