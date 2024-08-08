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В Киеве судили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть велосипедиста

16:22, 8 августа 2024
Водителя, совершившего смертельное ДТП в состоянии опьянения, осудили на 7 лет тюрьмы.
В Киеве судили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть велосипедиста
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Суд огласил приговор 37-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП, сообщает Киевская городская прокуратура.

Водитель автомобиля «Fiat Doblo» приговорен к 7 годам лишения свободы за наезд на велосипедиста, произошедший в августе 2022 года на ул. Братиславская в Киеве. Прокуроры доказали, что в момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения, что стало причиной трагедии.

В ДТП велосипедист получил многочисленные травмы и скончался в больнице на следующий день. Водитель, пытавшийся избежать ответственности, утверждал, что не заметил велосипедиста и что запах алкоголя в автомобиле остался от пассажира, которого он подвозил. Однако эти утверждения были опровергнуты показаниями и результатами экспертизы, которые подтвердили его опьянение.

Суд признал виновника аварии виновным и назначил ему 7 лет тюрьмы. Кроме того, водитель лишен права управлять транспортными средствами на 10 лет.

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