Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників США

Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США підтримку України та протиповітряну оборону.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, яка відвідала Одесу. Про це повідомив сам Президент України.

Під час зустрічі обговорювались питання захисту України від російського терору, зокрема посилення протиповітряної оборони, порятунок життів українців і запобігання спробам Росії затягнути війну. Зеленський підкреслив важливість швидкого досягнення справедливого миру.

«Вдячний за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як і ми в Україні», – зазначив Президент.

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