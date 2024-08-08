Практика судов
  1. В Украине

В Сумах отреагировали на слухи о присоединении российского города Суджа

13:08, 8 августа 2024
Сумской районный совет сообщил, что такой вопрос не входит в его компетенцию.
В Сумах отреагировали на слухи о присоединении российского города Суджа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сумской районный совет утверждает, что не рассматривает решение о включении города Суджа и Суджанского района рф в состав Сумского района Сумской области Украины.

Об этом говорится в сообщении Сумского райсовета.

Так, Сумской районный совет сообщает, что в проектах решений и повестки дня нет проекта соответствующего решения, и такой вопрос не входит в его компетенцию.

Кроме того, также в райсовете добавили, что сессии Сумского районного совета 8 августа не запланировано и она не проводилась, поэтому просят доверять официальным источникам информации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский решил потролить россиян и анонсировал открытие отделения в городе Суджа в Курской области на месте бывшего отделения почты рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

10 млн грн благотворительной помощи в год на одного военнообязанного, которого хотят забронировать – Минобороны определило критерии бронирования благотворительных организаций, закупающих товары для ВСУ

Стало известно, по каким критериям будут определять предприятия, подлежащие бронированию как критически важные для обеспечения нужд армии.

Стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклониста в управлении автомобилем

Вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден вид требования ТЦК об ограничении в праве водить авто.

Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.

ТЦК может мобилизовать забронированного, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании – Закарпатский окружной админсуд

Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению в ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего – позиция суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України