В Сумах отреагировали на слухи о присоединении российского города Суджа

Сумской районный совет сообщил, что такой вопрос не входит в его компетенцию.

Сумской районный совет утверждает, что не рассматривает решение о включении города Суджа и Суджанского района рф в состав Сумского района Сумской области Украины.

Об этом говорится в сообщении Сумского райсовета.

Так, Сумской районный совет сообщает, что в проектах решений и повестки дня нет проекта соответствующего решения, и такой вопрос не входит в его компетенцию.

Кроме того, также в райсовете добавили, что сессии Сумского районного совета 8 августа не запланировано и она не проводилась, поэтому просят доверять официальным источникам информации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский решил потролить россиян и анонсировал открытие отделения в городе Суджа в Курской области на месте бывшего отделения почты рф.

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