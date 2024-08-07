Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал открытие отделения в городе Суджа

Игорь Смилянский решил потролить россиян и анонсировал открытие отделения в Курской области.

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский решил потролить россиян и анонсировал открытие отделения в городе Суджа в Курской области на месте бывшего отделения почты рф.

«Уважаемые друзья!

В целях качественной доставки посылок прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам рф, освобожденным от оккупационного режима, АО «Укрпочта» планирует открыть отделение по адресу ул. Советская 12, город Суджа, в городе бывшего отделения почты россии. Учитывая, что нужно немного убрать совок и некоторые последствия боевых действий, время и дату открытия отделения сообщим позже. Следите за новостями!», – написал он.

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