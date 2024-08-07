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Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував відкриття відділення у місті Суджа

22:18, 7 серпня 2024
Ігор Смілянський вирішив потролити росіян та анонсував відкриття відділення у Курській області.
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував відкриття відділення у місті Суджа
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Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський вирішив потролити росіян та анонсував відкриття відділення у місті Суджа у Курській області на місці колишнього відділення пошти рф.

«Шановні друзі!

З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам рф, звільненим від окупаційного режиму, АТ «Укрпошта» планує відкрити відділення за адресою вул. Советська 12, місто Суджа, на місті колишнього відділення пошти росії. Враховуючи, що треба трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами!», - написав він.

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