Ліміти на валютні перекази: у НБУ вважають, що надання індивідуальних дозволів несе ризики для пом'якшення валютних обмежень для всіх

У Нацбанку повідомляють, що поступове зняття обмежень для всіх є кращим рішенням, ніж надання індивідуальних дозволів.

Національний банк України усвідомлює труднощі, з якими бізнес стикається через наявні обмеження на зовнішні валютні перекази. Проте, у НБУ все ще вважають, що поступове зняття обмежень для всіх є кращим рішенням, ніж надання індивідуальних дозволів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Надання ж індивідуальних дозволів окремим компаніям вимагатиме витрачання обмеженого ресурсу країни, що може суттєво підважити спроможність Національного банку формувати передумови для пом'якшення валютних обмежень для всіх", - повідомив регулятор.

Як повідомляється, в Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах 4-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачено, що рішення НБУ щодо надання індивідуальних дозволів мають відповідати Стратегії та цілям забезпечення макроекономічної, фінансової і зовнішньої стабільності, і ухвалюватимуться у випадках виняткової важливості для держави у воєнний час.

"З огляду на це НБУ ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків з пом’якшення валютних обмежень з урахуванням їхньої етапності згідно з Дорожньою картою, а також з дотриманням ключових принципів Стратегії і лише тоді, коли будуть сформовані належні передумови їхньої реалізації", - повідомив Нацбанк.

Регулятор зазначив, що нинішні умови в економіці України та на фінансових ринках вимагають ретельного підходу при прийнятті рішень, що можуть вплинути на макроекономічну стабільність.

Нацбанк повідомив, що бізнес має можливість погашати прострочені відсоткові платежі, що накопичилися станом на 1 травня 2024 року, у межах квартального ліміту EUR1 млн. Водночас, усі майбутні планові платежі можна здійснювати без обмежень за сумою.

Крім того частково - до EUR1 млн на одного емітента - дозволено репатріювати "нові" дивіденди за корпоративними правами або акціями за кордон, нараховані за результатами діяльності в період, що починається з 1 січня 2024 року.

З 11 липня 2024 року також дозволено переказувати кошти з України для виплати дивідендів юрособою-резидентом понад раніше дозволені обсяги, за умови, що ці кошти в кінцевому підсумку будуть використані для планових виплат процентного доходу (купонів) за єврооблігаціями, випущеними пов’язаним нерезидентом.

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