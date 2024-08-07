Лимиты на валютные переводы: в НБУ считают, что предоставление индивидуальных разрешений несет риски для смягчения валютных ограничений для всех

В Нацбанке сообщают, что постепенное снятие ограничений для всех является лучшим решением, чем предоставление индивидуальных разрешений.

Национальный банк Украины осознает трудности, с которыми бизнес сталкивается из-за имеющихся ограничений на внешние валютные переводы. Однако в НБУ все еще считают, что постепенное снятие ограничений для всех является лучшим решением, чем предоставление индивидуальных разрешений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Предоставление же индивидуальных разрешений отдельным компаниям потребует расходования ограниченного ресурса страны, что может существенно подвесить способность Национального банка формировать предпосылки для смягчения валютных ограничений для всех", - сообщил регулятор.

Как сообщается, в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках 4-го пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено, что решения НБУ по предоставлению индивидуальных разрешений должны соответствовать Стратегии и целям обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности , и будут приниматься в случаях исключительной важности для государства в военное время.

"Учитывая это, НБУ будет принимать решение относительно дальнейших шагов по смягчению валютных ограничений с учетом их этапности согласно Дорожной карте, а также с соблюдением ключевых принципов Стратегии и только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки их реализации", - сообщил Нацбанк.

Регулятор отметил, что нынешние условия в экономике Украины и финансовых рынках требуют тщательного подхода при принятии решений, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность.

Нацбанк сообщил, что бизнес имеет возможность погашать накопившиеся по состоянию на 1 мая 2024 года просроченные процентные платежи в пределах квартального лимита EUR1 млн. В то же время все будущие плановые платежи можно осуществлять без ограничений по сумме.

Кроме того, частично - до EUR1 млн на одного эмитента - разрешено репатриировать "новые" дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности в период, начинающийся с 1 января 2024 года.

С 11 июля 2024 года также разрешено переводить средства из Украины для выплаты дивидендов юрлицом-резидентом более ранее разрешенных объемов, при условии, что эти средства в конечном итоге будут использованы для плановых выплат процентного дохода (купонов) по еврооблигациям, выпущенным связанным нерезидентом.

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