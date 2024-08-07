Практика судов
  1. В Украине

Лимиты на валютные переводы: в НБУ считают, что предоставление индивидуальных разрешений несет риски для смягчения валютных ограничений для всех

13:17, 7 августа 2024
В Нацбанке сообщают, что постепенное снятие ограничений для всех является лучшим решением, чем предоставление индивидуальных разрешений.
Лимиты на валютные переводы: в НБУ считают, что предоставление индивидуальных разрешений несет риски для смягчения валютных ограничений для всех
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины осознает трудности, с которыми бизнес сталкивается из-за имеющихся ограничений на внешние валютные переводы. Однако в НБУ все еще считают, что постепенное снятие ограничений для всех является лучшим решением, чем предоставление индивидуальных разрешений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Предоставление же индивидуальных разрешений отдельным компаниям потребует расходования ограниченного ресурса страны, что может существенно подвесить способность Национального банка формировать предпосылки для смягчения валютных ограничений для всех", - сообщил регулятор.

Как сообщается, в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках 4-го пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено, что решения НБУ по предоставлению индивидуальных разрешений должны соответствовать Стратегии и целям обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности , и будут приниматься в случаях исключительной важности для государства в военное время.

"Учитывая это, НБУ будет принимать решение относительно дальнейших шагов по смягчению валютных ограничений с учетом их этапности согласно Дорожной карте, а также с соблюдением ключевых принципов Стратегии и только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки их реализации", - сообщил Нацбанк.

Регулятор отметил, что нынешние условия в экономике Украины и финансовых рынках требуют тщательного подхода при принятии решений, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность.

Нацбанк сообщил, что бизнес имеет возможность погашать накопившиеся по состоянию на 1 мая 2024 года просроченные процентные платежи в пределах квартального лимита EUR1 млн. В то же время все будущие плановые платежи можно осуществлять без ограничений по сумме.

Кроме того, частично - до EUR1 млн на одного эмитента - разрешено репатриировать "новые" дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности в период, начинающийся с 1 января 2024 года.

С 11 июля 2024 года также разрешено переводить средства из Украины для выплаты дивидендов юрлицом-резидентом более ранее разрешенных объемов, при условии, что эти средства в конечном итоге будут использованы для плановых выплат процентного дохода (купонов) по еврооблигациям, выпущенным связанным нерезидентом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
У ГСА есть время до 5 октября, чтобы принять порядок передачи судебных дел ликвидированного ОАСК – подписан закон

Подписанный Президентом закон разделил дела, оставшиеся от ОАСК, на три категории – что будет с ними дальше.

Мелким будет считаться воровство на сумму до 3028 грн – Президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, которым введена новая классификация мелких краж – наказание будет зависеть от стоимости украденного.

Вопрос о целесообразности снятия отпечатков пальцев решает следователь или прокурор – Верховный Суд

Проведение или непроведение дактилоскопической экспертизы охватывается свободой усмотрения следователя или прокурора, отметил Верховный Суд.

Признание вины в дезертирстве не позволяет суду ограничиться допросом, если инкриминируемые обстоятельства осужденный не подтверждает – Верховный Суд

Верховный Суд отменил приговоры судов, поскольку заявление военнослужащего о полном признании вины в самовольном покидании воинской части фактически не соответствовало содержанию предоставленных местному суду показаний, содержащих возражения как против субъективных обстоятельств, так и объективных.

Верховный Суд высказался по поводу рассекречивания для стороны защиты процессуальных документов, касающихся проведения НСРД

Стороне защиты не были открыты определения следственных судей, ставшие правовыми основаниями проведения НСРД.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді