Новый штамм ковида FLiRT передается еще быстрее, чем предыдущие, – Минздрав

Общие симптомы остаются такими же.

Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT, три случая которого были зафиксированы в Украине на прошлой неделе, передается от человека к человеку еще быстрее предыдущих штаммов. Впрочем, вакцинация остается эффективным средством профилактики, сказал в эфире общенационального телемарафона заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«На минувшей неделе было зарегистрировано три случая нового субварианта FLiRT, который до этого на территории Украины не встречался: два случая в Киеве и один случай в Ивано-Франковской области. Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа, но общие симптомы остаются такими же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головные боли, боли в мышцах. И эти симптомы являются общими для любого штамма. Это значит, что человек, не получивший бустерной дозы вакцины, имеет больший риск заболеть...», – сказал врач.

По словам Кузина, вакцина против ковида есть в Украине в количестве полмиллиона доз, и она доступна.

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