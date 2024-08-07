Новий штам ковіду FLiRT передається ще швидше, ніж попередні, – МОЗ

Загальні симптоми залишаються такі самі.

Новий штам коронавірусної інфекції FLiRT, три випадки якого були зафіксовані в Україні минулого тижня, передається від людини до людини ще швидше, ніж попередні штами. Утім, вакцинація залишається ефективним засобом профілактики, сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«На минулому тижні було зареєстровано три випадки нового субваріанту FLiRT, який до цього на території України не зустрічався: два випадки в Києві і один випадок в Івано-Франківській області. Це є один з субваріантів, який попередньо характеризується тим, що він ще швидше передається від людини до людини і ще в більшій мірі уникає імунної відповіді, але загальні симптоми залишаються такі самі: підвищення температури тіла, переважно в перші дні захворювання, кашель, можуть виникати головний біль, біль в мʼязах. І ці симптоми є загальними для будь-якого штаму. Це означає, що людина, яка не отримала бустерної дози вакцини, має більший ризик захворіти...», – сказав лікар.

За словами Кузіна, вакцина проти ковіду є в Україні в кількості пів мільйона доз, і вона доступна.

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