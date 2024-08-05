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В Україні зареєстрували випадки нового штаму коронавірусу FLiRT — субваріанту Omicron

13:10, 5 серпня 2024
Випадки штаму коронавірусу FLiRT виявили у Києві та в Івано-Франківській області.
В Україні зареєстрували випадки нового штаму коронавірусу FLiRT — субваріанту Omicron
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що у липні в країні зареєстрували три випадки штаму коронавірусу «FLiRT», який є новим субваріантом «Omicron».

«Три випадки субваріанту коронавірусу «FLiRT» виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років», — зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Штам «FLiRT» походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто «FLiRT» швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

У МОЗ додають, що ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки «FLiRT», однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.

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