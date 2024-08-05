В Украине зарегистрировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT — субварианта Omicron

Случаи штамма коронавируса FLiRT обнаружили в Киеве и в Ивано-Франковской области.

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в июле в стране зарегистрировали три случая штамма коронавируса «FLiRT», который является новым субвариантом «Omicron».

«Три случая субварианта коронавируса «FLiRT» обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет», — отмечает замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Штамм «FLiRT» происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть «FLiRT» быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже те, кто раньше вакцинировались. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

В Минздраве добавляют, что ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности «FLiRT», однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом.

Автор: Наталья Мамченко

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