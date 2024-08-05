Забронированным чиновникам, депутатам и экспертам по реформам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу

Предлагается дать право свободного выезда за границу народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, представителям общественных организаций, входящих в список забронированных в связи с получением иностранного финансирования.

Народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, представителям общественных организаций, внесенным в перечень забронированных в связи с получением финансовых грантов от международных партнеров, экспертам по нормативным актам и другим, имеющим право на бронирование предлагается дать право беспрепятственного выезда за границу на время бронирования.

Соответствующий законопроект 11460 под названием «по дополнительным мерам по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения» зарегистрировали в Верховной Раде 2 августа.

Во-первых, предлагается установить, что лица, указанные в части 1, пунктах 1-5 ч. 3, частях 5 и 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», имеют на время отсрочки право беспрепятственного выезда за границу при предъявлении документа об отсрочке от призыва. Указанное право на время осуществления их полномочий распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов при предъявлении ими служебного удостоверения

Во-вторых, в статье 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается установить, что лица, указанные в ч. 1 ст. 25, имеют, во время действия бронирования, имеют право беспрепятственного выезда за границу при предъявлении ими документа о бронировании.

Напомним, что в настоящее время в соответствии с этой частью бронированию подлежат, среди прочих, военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, определенных критически важными.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает право на бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности. Приказом от 21 июня 2024 г. был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право забронировать до 100% своих сотрудников.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть, что в период рассмотрения вопроса оформления бронирования во время мобилизации конкретного военнообязанного ТЦК и полиция, а также судебные органы не могут применять меры воздействия и ограничения, предусмотренные этим и другими законами Украины. При этом такие лица не подлежат мобилизации при рассмотрении вопроса оформления бронирования от призыва на военную службу во время мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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