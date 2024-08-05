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Камала Харрис представит кандидата на должность вице-президента уже в ближайшие дни

14:20, 5 августа 2024
Поиски кандидата на должность вице-президента завершились.
Камала Харрис представит кандидата на должность вице-президента уже в ближайшие дни
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Кандидат на пост президента США Камала Харрис может представить своего кандидата на должность вице-президента уже 6 августа. Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что поиски кандидата на должность вице-президента завершились.

В общей сложности было проведено три интервью с финальными претендентами, среди которых:

• Тим Уолз, губернатор Миннесоты;

 Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании;

 Марк Келли, сенатор от Аризоны.

По состоянию на вечер воскресенья, по данным издания, не было понятно, приняла ли Харрис окончательное решение. Также возможно, что имя выдвиженца вице-президента напишет в письме, которое будет разослано ее поклонникам по электронной почте.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис опередила Дональда Трампа по уровню поддержки населения.

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