Камала Гарріс представить кандидата на посаду віцепрезидента вже найближчими днями

Пошуки кандидата на посаду віцепрезидента завершились.

Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс може представити свого кандидата на посаду віцепрезидента вже 6 серпня. Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що пошуки кандидата на посаду віцепрезидента завершились.

Загалом було проведено три інтерв'ю з фінальними претендентами, серед яких:

• Тім Волз, губернатор Міннесоти;

• Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії;

• Марк Келлі, сенатор від Аризони.

Станом на вечір неділі, за даними видання, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Також можливо, що ім'я висуванця віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.

Раніше повідомлялося, що Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рівнем підтримки населення.

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