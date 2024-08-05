Камала Гарріс представить кандидата на посаду віцепрезидента вже найближчими днями

Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс може представити свого кандидата на посаду віцепрезидента вже 6 серпня. Про це повідомляє CNN.
Видання зазначає, що пошуки кандидата на посаду віцепрезидента завершились.
Загалом було проведено три інтерв'ю з фінальними претендентами, серед яких:
• Тім Волз, губернатор Міннесоти;
• Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії;
• Марк Келлі, сенатор від Аризони.
Станом на вечір неділі, за даними видання, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Також можливо, що ім'я висуванця віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.
Раніше повідомлялося, що Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рівнем підтримки населення.
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