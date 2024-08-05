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Міноборони виявило не один, а три фейкові застосунки Резерв+: як не попастися на гачок ворога

12:52, 5 серпня 2024
Українців попередили про фейкові застосунки Резерв+ та дали поради, як не попастися на гачок ворога.
Міноборони виявило не один, а три фейкові застосунки Резерв+: як не попастися на гачок ворога
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Як відомо, ворог запустив у мережу фейкові застосунки, які маскують під «Резерв+». Їх запустила рф з метою збирання персональних даних українців.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко повідомила, що спеціалісти виявили одразу три підробки веб-застосунку «Резерв+». Водночас сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася.

 «Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оператвино вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку», – сказала вона.

Катерина Черногоренко зазначила, що головною ознакою підробного сайту є веб-адреса, яка схожа на реальну, але з невеликими відмінностями.

 «Користувачам, насамперед, варто звернути увагу на адресний рядок. «Резерв+» завантажується за офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua. Там є лінк на застосунок в App store і Google play market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші додаткові імена типу top, websate, org тощо», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що у Резерв+ став доступним статус бронювання.

Також у Міноборони відповіли, чи будуть у Резерв+ електронні повістки.

Крім того, у разі одруження чи народження дитини потрібно особисто йти до ТЦК – повідомити через Резерв+ поки неможливо.

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