Минобороны обнаружило не одно, а три фейковых приложения Резерв+: как не попасться на крючок врага

Украинцев предупредили о фейковых приложениях Резерв+ и дали советы, как не попасть на крючок врага.

Как известно, враг запустил в сеть фейковые приложения, маскирующие под «Резерв+». Их запустила рф с целью сбора персональных данных украинцев.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко сообщила, что специалисты обнаружили сразу три подделки веб-приложения «Резерв+». В то же время сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась.

«Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку», – сказала она.

Екатерина Черногоренко отметила, что главным признаком поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но с небольшими отличиями.

«Пользователям прежде всего стоит обратить внимание на адресную строку. «Резерв+» загружается по официальной ссылке с именем mod.gov.ua. Там есть ссылка на приложение в App store и Google play market. И мы настоятельно рекомендуем не переходить по ссылкам, имитирующим это название, но заканчиваются на другие дополнительные имена типа top, websate, org и т.д.», – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ стал доступным статус бронирования.

Также в Минобороны ответили, будут ли у Резерв+ электронные повестки.

Кроме того, в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.