Практика судов
  1. В Украине

Минобороны обнаружило не одно, а три фейковых приложения Резерв+: как не попасться на крючок врага

12:52, 5 августа 2024
Украинцев предупредили о фейковых приложениях Резерв+ и дали советы, как не попасть на крючок врага.
Минобороны обнаружило не одно, а три фейковых приложения Резерв+: как не попасться на крючок врага
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, враг запустил в сеть фейковые приложения, маскирующие под «Резерв+». Их запустила рф с целью сбора персональных данных украинцев.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко сообщила, что специалисты обнаружили сразу три подделки веб-приложения «Резерв+». В то же время сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась.

«Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку», – сказала она.

Екатерина Черногоренко отметила, что главным признаком поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но с небольшими отличиями.

 «Пользователям прежде всего стоит обратить внимание на адресную строку. «Резерв+» загружается по официальной ссылке с именем mod.gov.ua. Там есть ссылка на приложение в App store и Google play market. И мы настоятельно рекомендуем не переходить по ссылкам, имитирующим это название, но заканчиваются на другие дополнительные имена типа top, websate, org и т.д.», – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ стал доступным статус бронирования.

Также в Минобороны ответили, будут ли у Резерв+ электронные повестки.

Кроме того, в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В парламенте предлагают уволить военнослужащих после 36 месяцев службы и запретить перевод контрактников без согласия

Предлагается дать разрешение на увольнение с военной службы в случае непрерывного прохождения службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев, из которых не менее 18 месяцев с непосредственным участием в выполнении боевых заданий.

Забронированным чиновникам, депутатам и экспертам по реформам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу

Предлагается дать право свободного выезда за границу народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, представителям общественных организаций, входящих в список забронированных в связи с получением иностранного финансирования.

ВККС объявила конкурс на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии: что известно

Должностной оклад – 87 301 грн., но нужно знать иностранный язык, иметь опыт работы на руководящих должностях и успешно пройти собеседование.

Украина получила первые $3,9 млрд из пакета помощи, который Байден подписал весной – деньги пойдут на зарплаты госслужащим, ГСЧС и учителям

Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш из многострадального пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором США смогли принять только весной, наконец-то поступил в Украину.

Украина имеет техническую возможность отключить Telegram – Никита Потураев

В Верховной Раде перешли к более радикальной идее – совсем отключить Telegram.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео