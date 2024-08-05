Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рівнем підтримки населення — опитування

50% виборців підтримують віцепрезидентку США Камалу Гарріс, водночас 49% – кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в опитуванні щодо президентських перегонів. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1% - 50% проти 49%. Про це свідчить нове соціологічне опитування, проведене CBS News.

Зазначається, що у так званих «хитких штатах», які зазвичай вирішують результат електоральної битви між кандидатами в президенти США, поки що спостерігається повний паритет: обидва кандидати мають по 50% підтримки тамтешніх виборців.

Видання зазначило, що Байден ніколи не мав таких результатів, як Гарріс.

Також опитування показало, що зростає частка серед прихильників демократів, які мають намір піти на вибори, натомість симпатиків республіканців, які хочуть голосувати стає менше.

«У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців і, зокрема, від виборців із незначною явкою - тих, хто не завжди приходить на вибори», - зазначає видання.

Як акцентують в CBS, передвиборчі рейтинги Гарріс і Трампа симетрично розділилися між виборцями різної статі. Так, чинна віце-президентка значно випереджає республіканського кандидата за кількістю голосів серед жінок (54% проти 45%) і так само значно поступається серед виборців-чоловіків (45% проти 54%).

Нагадаємо, Камала Гарріс офіційно отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США.

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рейтингом у ключових штатах.

Як відомо, штаб Гарріс не підтримує ідею дебатів на Fox News, яку запропонував Трамп.

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