Практика судов
  1. В мире

Камала Харрис опередила Дональда Трампа по уровню поддержки населения - опрос

10:11, 5 августа 2024
50% избирателей поддерживают вице-президента США Камалу Харрис, в то же время 49% - кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Камала Харрис опередила Дональда Трампа по уровню поддержки населения - опрос
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидатка в президенты США Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в опросе по поводу президентской гонки. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1% – 50% против 49%. Об этом свидетельствует новый социологический опрос, проведенный CBS News.

Отмечается, что в так называемых «шатких штатах», обычно решающих результат электоральной битвы между кандидатами в президенты США, пока наблюдается полный паритет: оба кандидата имеют по 50% поддержки местных избирателей.

Издание отметило, что Байден никогда не имел таких результатов, как Харрис.

Также опрос показал, что растет доля среди сторонников демократов, которые намерены пойти на выборы, а симпатиков республиканцев, которые хотят голосовать, становится меньше.

«В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и, в частности, от избирателей с незначительной явкой – тех, кто не всегда приходит на выборы», – отмечает издание.

Как акцентируют в CBS, предвыборные рейтинги Харрис и Трампа симметрично разделились между избирателями разного пола. Так, действующая вице-президент значительно опережает республиканского кандидата по количеству голосов среди женщин (54% против 45%) и так же значительно уступает среди избирателей-мужчин (45% против 54%).

Напомним, Камала Харрис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Камала Харрис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

Как известно, штаб Харрис не поддерживает идею дебатов на Fox News, предложенную Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли суд обязать Пенсионный фонд принять конкретное решение и при каких условиях – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на особенности определения эффективного способа защиты нарушенного права физического лица с учетом дискреционных полномочий субъекта властных полномочий.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку ТЦК не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии ТЦК, отметил суд.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Райадминистрация Львова отказала всем членам семьи ВПЛ в регистрации места жительства, потому что у мужчины отсутствовала отметка соответствующего ТЦК – что решил суд

Суд указал, что неправомерно отказывать всем членам семьи в регистрации места жительства, если один из них не получил отметку от ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео