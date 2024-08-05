Камала Харрис опередила Дональда Трампа по уровню поддержки населения - опрос

50% избирателей поддерживают вице-президента США Камалу Харрис, в то же время 49% - кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Кандидатка в президенты США Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в опросе по поводу президентской гонки. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1% – 50% против 49%. Об этом свидетельствует новый социологический опрос, проведенный CBS News.

Отмечается, что в так называемых «шатких штатах», обычно решающих результат электоральной битвы между кандидатами в президенты США, пока наблюдается полный паритет: оба кандидата имеют по 50% поддержки местных избирателей.

Издание отметило, что Байден никогда не имел таких результатов, как Харрис.

Также опрос показал, что растет доля среди сторонников демократов, которые намерены пойти на выборы, а симпатиков республиканцев, которые хотят голосовать, становится меньше.

«В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и, в частности, от избирателей с незначительной явкой – тех, кто не всегда приходит на выборы», – отмечает издание.

Как акцентируют в CBS, предвыборные рейтинги Харрис и Трампа симметрично разделились между избирателями разного пола. Так, действующая вице-президент значительно опережает республиканского кандидата по количеству голосов среди женщин (54% против 45%) и так же значительно уступает среди избирателей-мужчин (45% против 54%).

Напомним, Камала Харрис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Камала Харрис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

Как известно, штаб Харрис не поддерживает идею дебатов на Fox News, предложенную Трампом.

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