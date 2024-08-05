Минюст объяснил, в каких случаях страхование обязательно

Страхование не обязательно, если ты берешь потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываешь счет, делаешь перевод средств или обмениваешь валюту.

Министерство юстиции сообщает, что при оформлении кредита или открытии счета часто предлагают сопутствующую услугу – страхование. Дополнительную гарантию в виде страховки могут продавать при покупке бытовой техники.

Во многих случаях это дополнительные удобства: ты можешь приобрести нужные банковские и страховые услуги в одном месте. Однако иногда обязательность оформления договора страхования может навязываться.

Когда страхование действительно обязательно?

Если ты берешь кредит на жилье, тебе нужно застраховать квартиру или дом, являющийся предметом ипотеки. Это требование ст. 8 Закона Украины "Об ипотеке". Каждый владелец авто обязан иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданку»). При выдаче кредита на автомобиль банки обычно включают оформление «автогражданки» в пакет услуг. В то же время, законодательство не требует от банковского учреждения оформлять такой полис при выдаче кредита. Когда ты берешь кредит на покупку автомобиля, тебе могут предлагать оформить КАСКО – застраховать автомобиль на случай типичных транспортных рисков, таких как ДТП, угон или повреждение. Таким образом, банк оберегает себя от потери объекта залога. Отказ в заключении такого договора может быть причиной отказа в выдаче кредита.

В некоторых случаях условия кредитования ипотеки или имущества под залог могут предусматривать обязательность страхования жизни заемщика и страхование от несчастных случаев.

Обязанность банка – дать клиенту возможность выбрать страховщика из списка компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность заключить договор страхования только в одной конкретной компании – это нарушение твоих прав как потребителя финансовых услуг.

Страхование не обязательно, если ты берешь потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываешь счет, делаешь перевод средств или обмениваешь валюту.

Чтобы проверить, включена ли необязательная страховая услуга в твой договор, следует внимательно прочесть соглашение или спросить об этом сотрудника банка. Банкам запрещено требовать от клиента приобретение товаров или услуг в качестве обязательного условия предоставления банковских услуг.

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