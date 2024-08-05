Польша с 5 августа закроет один из пунктов пропуска на границе с Украиной: причина

Польские пограничники предупредили о капитальном ремонте вблизи украинского перехода Ягодин.

С 5 августа Польша закроет один из пунктов пропуска на границе с Украиной – вблизи с украинским переходом Ягодин. Об этом сообщает RMF24.

Польские пограничники предупредили о капитальном ремонте вблизи украинского перехода Ягодин.

«В связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуску будет значительно усложнено движение транспорта», - говорится в сообщении.

Работы начнутся с понедельника, 5 августа, и продлятся до 14 ноября этого года.

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