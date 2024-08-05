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В США считают, что Иран может атаковать Израиль в течение следующих 24-48 часов.

09:05, 5 августа 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что атака может начаться уже в понедельник, 5 августа.
В США считают, что Иран может атаковать Израиль в течение следующих 24-48 часов.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал коллегам из стран G7, что атака Ирана на Израиль может начаться в течение следующих 24-48 часов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Блинкен созвал телефонную конференцию, чтобы координировать действия с близкими союзниками США и попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и Хезболлу.

Поскольку США считают нападение Ирана неизбежным после убийства чиновников Хезболлы и ХАМАС на прошлой неделе, Блинкен сказал официальным лицам во время разговора, что давление на Тегеран, чтобы он ограничил свое нападение, является лучшим способом избежать региональной войны.

Блинкен сказал, что США не знают точного времени намеченной иранской атаки, добавляет издание, но считает, что она может начаться уже в понедельник, 5 августа.

Также Блинкен попросил других министров иностранных дел применить дипломатическое давление на Иран, Хезболлу и Израиль, чтобы сохранить максимальное воздержание.

Ранее сообщалось, что США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что чиновники из США и Израиля считают, что Иран может нанести удар по территории Израиля уже 5 августа.

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