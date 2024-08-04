США та Ізраїль очікують на удар Ірану 5 серпня — ЗМІ

Очікується, що Іран вдарить по Ізраїлю вже на наступному тижні.

Чиновники з США та Ізраїлю вважають, що Іран може завдати удару по території Ізраїлю вже 5 серпня, передає Axios.

Як повідомляє джерело, що на Близький Схід прилетів голова Центрального командування збройних сил США Майкл Курила. Ця поїздка генерала до регіону була запланована ще до ескалації відносин між Ізраїлем, Іраном та «Хезболлою».

Проте очікується, що зараз він скористається поїздкою, щоб спробувати мобілізувати ту ж міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки 13 квітня.

У Axios нагадують, що лідери Ірану та «Хезболли» обіцяли помститися за вбивства головного військового командира «Хезболли» Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Іран і палестинський рух покладають відповідальність за ці дії на Ізраїль, але ізраїльська влада не визнавала і не заперечувала причетність до вбивства.

У США очікують, що дії Ірану у відповідь здійснюватимуться за тим же сценарієм, що й напад на Ізраїль 13 квітня. Але, можливо, вони будуть масштабнішими, і в них також може бути задіяна «Хезболла» у Лівані.

Раніше ми писали, що США посилили військову присутність на Близькому Сході.

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