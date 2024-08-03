США посилили військову присутність на Близькому Сході: у чому причина

Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.

Фото: Associated Press

На тлі напруги, пов'язаної з ймовірним ударом Ірану по Ізраїлю через вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, а також очікування загострення протистояння Ізраїлю з ліванською "Хезболлою" Сполучені Штати вирішили посилити свій військовий контингент на Близькому Сході.

Як пише Reuters, Пентагон спрямував додаткові військові кораблі та літаки до регіону задля захисту вже наявних там американських сил та підтримки оборони Ізраїлю.

Серед озброєння, яке буде оперативно розгорнуто на Близькому Сході, є техніка, здатна збивати балістичні ракети.

«Остін наказав внести корективи у військову політику США, спрямовані на поліпшення захисту американських сил, посилення підтримки оборони Ізраїлю і забезпечення готовності Сполучених Штатів реагувати на різні непередбачені ситуації», – вказано у заяві Пентагона.

Були припущення, що Міноборони США може не замінити авіаносну групу «Теодор Рузвельт» на Близькому Сході після того, як вона завершить своє поточне розгортання. Але Ллойд Остін вирішив провести ротацію в складі авіаносної ударної групи «Авраам Лінкольн» і замінити її. У Пентагоні додали, що це підвищить готовність до розгортання більшої кількості наземних систем протиракетної оборони.

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