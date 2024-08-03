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Глава Пентагону скасував угоди про визнання провини для обвинувачених у терактах 2001 року

11:14, 3 серпня 2024
Ллойд Остін скасував угоди про визнання провини, укладені з обвинуваченим в організації терактів і двома його спільниками.
Глава Пентагону скасував угоди про визнання провини для обвинувачених у терактах 2001 року
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Міністр оборони США Ллойд Остін скасував угоди про визнання провини для організатора терактів 11 вересня 2001 року та двох його спільників. Угоди могли забезпечити їм довічне ув'язнення, проте наразі справу буде доведено до суду, і обвинуваченим може загрожувати смертна кара. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Угоди були укладені 31 липня між куратором військової комісії – військового суду в Гуантанамо, де розглядаються справи про теракти 11 вересня, та трьома обвинуваченими – Халідом Шейхом Мохаммедом та двома його спільниками - Валідом бін Аташем та Мустафою аль-Хавсаві. Обвинувачені перебувають у в'язниці на військовій базі в Гуантанамо з 2006 року.

Зазначені угоди розкритикували як родини загиблих під час терактів, так і низка законодавців-республіканців, у тому числі спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

У п’ятницю Остін звільнив Сьюзан Ескальєр, яка курує військовий суд Пентагону в Гуантанамо, від її повноважень укладати досудові угоди у справі та взяв на себе відповідальність.

«З цього моменту, здійснюючи свої повноваження, я негайно виходжу з трьох досудових угод...» - написав Остін у відповідному меморандумі.

Скасування досудової угоди означає, що справу буде доведено до суду, і обвинуваченим може загрожувати смертна кара.

Зазначимо, що теракти 11 вересня 2001 року — серія із чотирьох скоординованих атак, скоєних у США терористами "Аль-Каїди". 

Вранці 11 вересня чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки.

Терористи направили два літаки на вежі Всесвітнього торгового центру в південній частині Мангеттену в Нью-Йорку (відомі як вежі-близнюки). Рейс 11 American Airlines врізався в північну вежу центру, а рейс 175 United Airlines — у південну. Унаслідок обидві вежі обвалилися, спричинивши навколо серйозні руйнування.

Третій захоплений літак врізався у будівлю Пентагону недалеко від Вашингтона.

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