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Глава Пентагона отменил соглашение о признании вины для обвиняемых в терактах 2001 года

11:14, 3 августа 2024
Ллойд Остин отменил соглашения о признании вины, заключенные с обвиняемым в организации терактов и двумя его сообщниками.
Глава Пентагона отменил соглашение о признании вины для обвиняемых в терактах 2001 года
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Министр обороны США Ллойд Остин отменил соглашение о признании вины для организатора терактов 11 сентября 2001 года и двух его сообщников. Соглашения могли обеспечить им пожизненное заключение, однако дело будет доведено до суда, и обвиняемым может грозить смертная казнь. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Соглашения были заключены 31 июля между куратором военной комиссии – военного суда в Гуантанамо, где рассматриваются дела о терактах 11 сентября, и тремя обвиняемыми – Халидом Шейхом Мохаммедом и двумя его сообщниками – Валидом бин Аташем и Мустафой аль-Хавсави. Обвиняемые находятся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо с 2006 года.

Указанные соглашения подвергли критике как семьи погибших во время терактов, так и ряд законодателей-республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В пятницу Остин освободил Сьюзан Эскальер, курирующую военный суд Пентагона в Гуантанамо, от ее полномочий заключать досудебные соглашения по делу и взял на себя ответственность.

"С этого момента, осуществляя свои полномочия, я немедленно выхожу из трех досудебных соглашений..." - написал Остин в соответствующем меморандуме.

Отмена досудебного соглашения означает, что дело будет доведено до суда и обвиняемым может грозить смертная казнь.

Отметим, что теракты 11 сентября 2001 года – серия из четырех скоординированных атак, совершенных в США террористами "Аль-Каиды".

Утром 11 сентября четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета.

Террористы направили два самолета на башне Всемирного торгового центра в южной части Мангеттена в Нью-Йорке (известные как башни-близнецы). Рейс 11 American Airlines врезался в северную башню центра, а рейс 175 United Airlines – в южную. В результате обе башни обрушились, повлекшие вокруг серьезные разрушения.

Третий захваченный самолет врезался в здание Пентагона недалеко от Вашингтона.

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