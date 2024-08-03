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Второй скандал на Олимпиаде-2024: трансгендер из Тайваня победил женщину-боксершу

10:55, 3 августа 2024
Боксер-трансгендер из Тайваня вышел в 1/4 финала Олимпиады.
Второй скандал на Олимпиаде-2024: трансгендер из Тайваня победил женщину-боксершу
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На Олимпиаде-2024 произошел новый громкий скандал с участием трансгендера. Таец Линь Юй-Тин, считающий себя женщиной, но биологически являющийся мужчиной, победил в женском боксе Ситтору Турдибекову из Узбекистана. Боксер-трансгендер вышел в 1/4 финала Олимпиады в Париже.

Поединок проходил в весовой категории до 57 кг, продолжался три раунда и завершился победой Линь Юй-Тин со счетом 5-0. После окончания соревнования боксер из Узбекистана отказалась пожимать руку сопернику.

Это произошло спустя всего день после того, как итальянская представительница Анджела Карини остановила бой с алжирской соперницей Имане Хелиф, которая считается "биологическим мужчиной".

В боксерском женском поединке в полусреднем весе (до 66 кг) Анджела Карини уже через 46 секунд отказалась продолжать бой против Иман Хелиф Карини, пропустила несколько ударов и подошла к своему углу, чтобы сняться с боя. После поединка Карини отказалась от рукопожатия и расплакалась.

В то же время рефери по официальным правилам поднял руку Хелиф вверх, указав на победительницу.

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