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Другий скандал на Олімпіаді-2024: трансгендер з Тайваню переміг жінку-боксершу

10:55, 3 серпня 2024
Боксер-трансгендер з Тайваню вийшов у 1/4 фіналу Олімпіади.
Другий скандал на Олімпіаді-2024: трансгендер з Тайваню переміг жінку-боксершу
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На Олімпіаді-2024 стався новий гучний скандал за участю трансгендера. Таєць Лінь Юй-Тін, який вважає себе жінкою, але біологічно є чоловіком, переміг у жіночому боксі Сітору Турдібекову з Узбекистану. Боксер-трансгендер вийшов у 1/4 фіналу Олімпіади в Парижі. 

Поєдинок проходив у ваговій категорії до 57 кг, тривав усі три раунди та завершився перемогою Лінь Юйтін з рахунком 5-0. Після закінчення змагання боксерка з Узбекистану відмовилася тиснути руку супернику.

Це сталося всього через день після того, як італійська представниця Анджела Каріні зупинила бій з алжирською суперницею Імане Хеліф, яка вважається "біологічним чоловіком".

У боксерському жіночому поєдинку в напівсередній вазі (до 66 кг) Анджела Каріні вже через 46 секунд відмовилася продовжувати бій проти Імане ХеліфКаріні, пропустила кілька ударів і підійшла до свого кута, щоб знятися з бою. Після поєдинку Каріні відмовилася від рукостискання і розплакалася.

Водночас рефері за офіційними правилами підняв руку Хеліф догори, вказавши на переможицю.

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