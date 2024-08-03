США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке: в чем причина

Пентагон направил в регион дополнительную технику и личный состав.

На фоне напряжения, связанного с вероятным ударом Ирана по Израилю из-за убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также ожидания обострения противостояния Израиля с ливанской "Хезболлой" Соединенные Штаты решили усилить свой военный контингент на Ближнем Востоке.

Как пишет Reuters, Пентагон направил дополнительные военные корабли и самолеты в регион для защиты уже имеющихся там американских сил и поддержки обороны Израиля.

Среди вооружения, которое будет оперативно развернуто на Ближнем Востоке, есть техника, способная сбивать баллистические ракеты.

«Остин приказал внести коррективы в военную политику США, направленные на улучшение защиты американских сил, усиление поддержки обороны Израиля и обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на разные непредвиденные ситуации», – говорится в заявлении Пентагона.

Были предположения, что Минобороны США может не заменить авианосную группу Теодор Рузвельт на Ближнем Востоке после того, как она завершит свое текущее развертывание.

Но Ллойд Остин решил провести ротацию в составе авианосной ударной группы "Авраам Линкольн" и заменить ее. В Пентагоне добавили, что это повысит готовность к развертыванию большего количества наземных систем противоракетной обороны.

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