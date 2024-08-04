США и Израиль ожидают удара Ирана 5 августа — СМИ

Ожидается, что Иран ударит по Израилю уже на следующей неделе.

Чиновники из США и Израиля считают, что Иран может нанести удар по территории Израиля уже 5 августа, передает Axios.

Как сообщает источник, что на Ближний Восток прилетел глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла. Эта поездка генерала в регион была запланирована еще до эскалации отношений между Израилем, Ираном и Хезболлой.

Однако ожидается, что он сейчас воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля.

В Axios напоминают, что лидеры Ирана и Хезболлы обещали отомстить за убийства главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Иран и палестинское движение возлагают ответственность за эти действия на Израиль, но израильские власти не признавали и не отрицали причастности к убийству.

В США ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля. Но, возможно, они будут более масштабными, и в них также может быть задействована Хезболла в Ливане.

Ранее сообщалось, что США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке.

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