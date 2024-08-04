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Суд в Вашингтоне решил возобновить рассмотрение уголовного дела против Дональда Трампа

08:30, 4 августа 2024
Окружной судья должен интерпретировать и применять постановление Верховного суда по делу против Дональда Трампа.
Суд в Вашингтоне решил возобновить рассмотрение уголовного дела против Дональда Трампа
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Федеральный окружной суд в Вашингтоне принял решение вернуться к рассмотрению дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает CBS News.

Дело вернули в Апелляционный суд США по округу Колумбия после того, как 1 июля Верховный суд страны принял решение, что экс-президенты обладают иммунитетом от преследования за официальные действия, которые они совершили у власти.

«По собственной инициативе суд принял решение вернуть это дело в окружной суд для дальнейшего рассмотрения в соответствии с решением Верховного суда», - говорится в заявлении Окружного суда округа Колумбия.

Теперь окружной судья США Таня Чуткан должна интерпретировать и применять постановление Верховного суда по этому делу. В частности, ей придется решить, какое предполагаемое поведение Трампа, описанное в обвинительном заключении спецпрокурора Джека Смита, является «официальным», а которое может стать предметом уголовного преследования.

Так, обвинительное заключение из четырех пунктов, в одном из четырех уголовных дел, возбужденных против Трампа в прошлом году, обвиняет его во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. А именно, в незаконном сговоре с целью удержаться на посту президента путем сотрудничества со своими помощниками, чтобы попытаться отменить результаты выборов, на которых Трамп проиграл действующему президенту США Джо Байдену.

Слушание было назначено на 16 августа. Данный процессуальный шаг перезапустит дело с потоком ходатайств и потенциальных слушаний, однако в издании отмечают, что из-за огромного объема работы, который предстоит судьям и адвокатам, гарантирует, что суд не сможет состояться до выборов в ноябре, на котором Трамп является кандидатом от республиканцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президентом, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия. При этом глава ВС США Джон Робертс отметил, что разрешение прокурорам преследовать за действия, предпринятые бывшим президентом, потенциально снизит способность выполнять работу любого президента США.

Добавим, Джо Байден предложит реформу Верховного Суда США после решения по Дональду Трампу, потому что оно «подрывает доверие общественности».

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