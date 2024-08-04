Практика судов
  1. В Украине

В сети запустили фейк об отмене решений ВВК с 2022 года

08:12, 4 августа 2024
Приказ Минобороны об отмене решений ВЛК от 2022 года – фейк.
В сети запустили фейк об отмене решений ВВК с 2022 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации сообщил, что «приказ» Минобороны о якобы отмене решений ВЛК, начиная с 2022 года – фейк.

«В сети распространяется «приказ» Министерства обороны Украины, который якобы касается изменений в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В документе отмечается, что решения ВВК, изданные в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой, Житомирской областях местными ТЦК с 2022 г. признаны недействительными, и отмечается, что военнообязанные в этих регионах должны сделать актуализацию данных и прочее», — сообщили в ЦПИ.

Обращается внимание на то, что документ составлен с грубым нарушением требований по оформлению. К тому же он содержит множество ошибок. Например, правильно название Центральная военно-врачебная комиссия ВСУ без добавления предлога «при».

«Цель таких вбросов – дискредитация Минобороны Украины, распространение панических настроений среди населения и срыва общей мобилизации», – добавили в Центре противодействия дезинформации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Создание электронного правосудия в Украине передали на аутсорс международным партнерам

В частности, международные партнеры наймут отдельных лиц для разработки нормативно-правовых актов в области судопроизводства и деятельности судов, графиков сканирований и проверок и новых бизнес-процессов в сфере судопроизводства.

На зарплаты госслужащим, ГСЧС и социальные расходы – в Минфине сообщили, куда пойдут $3,9 млрд помощи от США

Первый транш из пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором Джо Байден подписал еще весной, наконец-то поступит в Украину.

Список следственных судей ВАКС с 1 декабря и по 2026 год: решение собрания судей Антикоррупционного суда

Число следственных судей ВАКС в конце года составит 10, некоторые судьи добровольно переизбрались следственными судьями.

Полномочиями по рассмотрению дел о нарушении военного учета наделены исключительно руководители ТЦК, а не начальники структурных подразделений РТЦК – решение суда

По мнению суда, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, наделены исключительно руководители ТЦК, а начальники структурных подразделений РТЦК и СП таких полномочий не имеют.

Верховный Суд объяснил, может ли работодатель уволить сотрудницу, которая не ходит на работу, ссылаясь на травлю

Женщина подала иск на работодателя и указывала, что на время ее увольнения в производстве суда уже находилось дело по признанию факта моббинга с его стороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду