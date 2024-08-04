В сети запустили фейк об отмене решений ВВК с 2022 года

Приказ Минобороны об отмене решений ВЛК от 2022 года – фейк.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что «приказ» Минобороны о якобы отмене решений ВЛК, начиная с 2022 года – фейк.

«В сети распространяется «приказ» Министерства обороны Украины, который якобы касается изменений в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В документе отмечается, что решения ВВК, изданные в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой, Житомирской областях местными ТЦК с 2022 г. признаны недействительными, и отмечается, что военнообязанные в этих регионах должны сделать актуализацию данных и прочее», — сообщили в ЦПИ.

Обращается внимание на то, что документ составлен с грубым нарушением требований по оформлению. К тому же он содержит множество ошибок. Например, правильно название Центральная военно-врачебная комиссия ВСУ без добавления предлога «при».

«Цель таких вбросов – дискредитация Минобороны Украины, распространение панических настроений среди населения и срыва общей мобилизации», – добавили в Центре противодействия дезинформации.

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