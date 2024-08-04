У мережі запустили фейк про скасування рішень ВЛК з 2022 року

Наказ Міноборони про скасування рішень ВЛК від 2022 року — фейк.

Центр протидії дезінформації повідомив, що «наказ» Міноборони про нібито скасування рішень ВЛК, починаючи з 2022 року – фейк.

«У мережі шириться «наказ» Міністерства оборони України, який нібито стосується змін у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У документі наголошується, що рішення ВЛК, видані у Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях місцевими ТЦК з 2022 р., визнані недійсними, і зазначається, що військовозобов’язані у цих регіонах повинні зробити актуалізацію даних та інше», — повідомили в ЦПД.

Звертається увага на те, що документ складено з грубим порушенням вимог щодо оформлення. До того ж він містить чимало помилок. Наприклад, правильною є назва Центральна військово-лікарська комісія ЗСУ без додавання прийменника «при».

«Мета таких вкидів — дискредитація Міноборони України, розповсюдження панічних настроїв серед населення та зрив загальної мобілізації», — додали в Центрі протидії дезінформації.

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