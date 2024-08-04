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Суд у Вашингтоні вирішив відновити розгляд кримінальної справи проти Дональда Трампа

08:30, 4 серпня 2024
Окружний суддя має інтерпретувати та застосовувати ухвалу Верховного суду у справі проти Дональда Трампа.
Суд у Вашингтоні вирішив відновити розгляд кримінальної справи проти Дональда Трампа
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Федеральний окружний суд у Вашингтоні вирішив повернутись до розгляду справи проти колишнього президента США Дональда Трампа про втручання у вибори 2020 року. Про це повідомляє CBS News.

Справу повернули до Апеляційного суду США по округу Колумбія після того, як 1 липня Верховний суд країни ухвалив рішення, що експрезиденти мають імунітет від переслідування за офіційні дії, які вони здійснили при владі.

«З власної ініціативи суд ухвалив повернути цю справу до окружного суду для подальшого розгляду відповідно до рішення Верховного суду», - сказано у заяві Окружного суду округу Колумбія.

Тепер окружний суддя США Таня Чуткан має інтерпретувати та застосовувати ухвалу Верховного суду у цій справі. Зокрема, їй доведеться вирішити, яка передбачувана поведінка Трампа, описана в обвинувальному висновку спецпрокурора Джека Сміта, є «офіційною», а яка може стати предметом кримінального переслідування.

Так, обвинувальний висновок із чотирьох пунктів, в одній із чотирьох кримінальних справ, порушених проти Трампа минулого року, звинувачує його у втручанні у президентські вибори 2020 року. А саме, у незаконній змові з метою утриматися на посаді президента шляхом співробітництва зі своїми помічниками, щоб спробувати скасувати результати виборів, на яких Трамп програв чинному президентові США Джо Байдену.

Слухання призначили на 16 серпня. Даний процесуальний крок перезапустить справу з потоком клопотань і потенційних слухань, однак у виданні зазначають, що через величезний обсяг роботи, який належить зробити судді та адвокатам, гарантує, що суд не зможе відбутися до виборів у листопаді, на якому Трамп є кандидатом від республіканців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. При цьому голова ВС США Джон Робертс зазначив, що дозвіл прокурорам переслідувати за дії, вжиті колишнім президентом, потенційно знизить здатність виконувати роботу будь-якого президента США.

Додамо, Джо Байден запропонує реформу Верховного Суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості».

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