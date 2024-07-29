Джо Байден запропонує реформу Верховного Суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості»

Президент Джо Байден збирається запропонувати конституційні поправки щодо Верховного Суду США через його рішення у справі імунітету Дональда Трампа від федерального переслідування – Politico.

Джерело фото: independent.co.uk

Президент США Джо Байден збирається закликати до реформи Верховного Суду США у своїй промові в Президентській бібліотеці в Остіні. Про це повідомляє Politico.

Нагадаємо, раніше Байден розкритикував рішення про імунітет колишнього глави держави Дональда Трампа, винесене Верховним судом США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. При цьому голова ВС США Джон Робертс зазначив, що дозвіл прокурорам переслідувати за дії, вжиті колишнім президентом, потенційно знизить здатність виконувати роботу будь-якого президента США.

Досі відповідні пропозиції про реформу ВС США не мали серйозного руху, однак 29 липня Байден збирається заявити про необхідність обмежити строки повноважень для суддів Верховного Суду США і запровадити дієвий Кодекс етики.

Як зазначає видання, цей заклик Байден збирається зробити на фоні рішення у кримінальній справі проти колишнього президента Дональда Трампа.

Зокрема Байден наполягатиме на внесенні конституційної поправки, яка чітко визначає, що президенти не мають імунітету від федерального судового переслідування — це буде відповідь на рішення Верховного Суду від 1 липня у справі Трампа про те, що президенти користуються певним імунітетом від кримінального переслідування за «офіційні дії» під час перебування на посаді.

«Те, що зараз відбувається, є ненормальним, і це підриває довіру громадськості до рішень суду, включно з тими, що впливають на особисті свободи», — написав Байден у коментарі, згідно з уривками, якими поділився представник Білого дому.

Втім, встановлення обмежень строків повноважень суддів і обов'язкового кодексу етики вимагатиме схвалення Конгресу, залишаючи мало шансів на те, що нинішній розділений Конгрес прийме пропозиції цього року, відмічає видання. І навіть, якщо демократи контролюватимуть обидві палати після виборів, вони навряд чи матимуть 60 голосів у Сенаті, необхідних для подолання.

Створити поправку до Конституції США ще складніше, оскільки потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або конвенту, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих зборів штату.

Але сприйняття таких ідей саме по собі означає знаменну зміну для Байдена та найчіткішу ознаку його все більшого розчарування консервативною більшістю.

У свій час Байден, колишній голова юридичного комітету Сенату, створив комісію для вивчення можливих змін — але вона не діяла після публікації її звіту наприкінці 2021 року.

Байден планує під час свого виступу заявити, що необхідні реформи, щоб відновити довіру та підзвітність Верховного Суду США.

«Нація була заснована на простому, але глибокому принципі: ніхто не вище закону», — написав Байден у своїй статті. «Не президент Сполучених Штатів. Не суддя Верховного суду Сполучених Штатів».

Нагадаємо, у 2023 році під дедалі більшою увагою Конгресу судді прийняли кодекс поведінки, але його розкритикували через відсутність будь-якого механізму забезпечення виконання. Минулого тижня суддя Олена Каган, одна з трьох «лібералів» у ВС США, заявила на конференції суддів, що було б краще, «якби кодекс мав зуби» .

Етичний кодекс, який підтримує Байден, вимагатиме від суддів розголошувати дані про подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають фінансовий чи інший конфлікт інтересів. Кодекс матиме обов’язкову і примусову силу, хоча незрозуміло, який механізм примусового виконання передбачає Байден.

Пропозиція Байдена також полягає у тому, щоб обмежити строк перебування суддів у Верховному суді 18 роками. Згідно з планом, президенти призначатимуть нового суддю кожні два роки.

Ця пропозиція, швидше за все, зіткнеться з юридичними проблемами, оскільки Конституція говорить, що судді обіймають свої посади «під час належної поведінки» — положення, яке давно розуміється як довічне перебування на посаді.

За словами офіційного представника Білого дому, запропонована Байденом поправка до Конституції чітко вкаже, що Конституція США не надає жодного імунітету від федерального кримінального обвинувачення, суду, засудження чи винесення вироку просто на підставі перебування на посаді президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 листопада 2023 року Верховний Суд США після довгого протистояння ухвалив кодекс етики суддів.

Цьому передував скандал навколо окремих суддів Верховного Суду, через що політики та громадські активісти почали вимагати якнайшвидше ухвалити для суддів ВС США окремий етичний кодекс.

Голова Верховного Суду США Джон Робертс-молодший навесні 2023 року отримав від Судового комітету Сенату запрошення дати свідчення про дотримання правил етики у Верховному Суді. Причиною запрошення стало те, що суддя Верховного суду США Кларенс Томас потрапив у скандал через нібито сплачені американським магнатом і донором Республіканської партії Харланом Кроу елітні поїздки.

Томас заявив, що він і його дружина Вірджинія вже давно вважають Харлана та Кеті Кроу своїми найближчими друзями.

Після скандалу навколо судді Кларенса Томаса колишній держсекретар Гілларі Клінтон приєдналася до закликів ухвалити кодекс етики для суддів Верховного Суду США. До її думки долучились і громадські активісти у сфері судової системи США. Зокрема, Fix the Court вимагала ухвалення кодексу та наголошувала на «роздутому» бюджеті Верховного Суду США, а Американська асоціація юристів вказала, що рейтинг довіри до ВС США впав до найнижчого рівня з 2001 року.

Автор: Наталя Мамченко

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