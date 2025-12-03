МОЗ: Направляти пацієнтів до інших лікарів лише для оформлення е-рецепта чи е-направлення — неправомірно

Електронні медичні картки мають вести і державні, і приватні заклади — це їхній обов’язок

Міністерство охорони здоров’я нагадало медичним закладам усіх форм власності про обов’язковість ведення електронної медичної картки пацієнта. Усі установи, підключені до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), несуть спільну відповідальність за повноту й коректність внесених даних.

У МОЗ наголошують: ЕСОЗ є єдиним цифровим простором, у якому формується історія здоров’я кожного українця, тому всі медзаклади — державні, комунальні та приватні — мають рівні обов’язки щодо використання можливостей системи.

Які вимоги до приватних медзакладів

Приватні медзаклади, відповідно до ліцензійних умов, повинні:

формувати медвисновки про народження та про тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняних);

виписувати е-Рецепти на ліки, для яких такі рецепти є обов’язковими, та е-Запити на медвироби, що підлягають реімбурсації;

вносити медзаписи про взаємодію з пацієнтом, на підставі яких формуються медвисновки та е-Рецепти;

фіксувати медзаписи щодо надання послуг у рамках Програми медгарантій;

формувати е-Направлення, у т. ч. для проведення розширеного неонатального скринінгу новонароджених;

фіксувати результати реабілітаційного обстеження, реабілітаційні втручання, зміни до індивідуального реабілітаційного плану.

В електронному медичному записі фіксується:

інформація про звернення, прийом і результати огляду;

анамнез життя та хвороби;

результати лабораторних і інструментальних досліджень;

встановлений діагноз, призначене лікування, рекомендації.

У МОЗ наголошують: чим більше даних вносить заклад, тим повнішою є історія здоров’я пацієнта. Це полегшує роботу лікаря та дозволяє пацієнтам не зберігати десятки паперових виписок.

Що робити у разі порушень

Міністерство підкреслює: скеровувати пацієнта до іншого фахівця чи на рівень первинної медичної допомоги виключно для створення е-Рецепту, е-Направлення чи МВТН є неправомірним та створює додаткові незручності як для лікарів, так і для пацієнтів.

Якщо пацієнт дізнався, що медзаклад не вніс його дані до ЕСОЗ, МОЗ радить звернутися до керівництва установи та повідомити про порушення.

