Минздрав: Направлять пациентов к другим врачам только для оформления е-рецепта или е-направления – неправомерно

Министерство здравоохранения напомнило медицинским учреждениям всех форм собственности об обязательности ведения электронной медицинской карты пациента. Все учреждения, подключенные к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), несут общую ответственность за полноту и корректность внесенных данных.

В Минздраве подчеркивают: ЕСОЗ — это единое цифровое пространство, в котором формируется история здоровья каждого украинца, поэтому все медучреждения — государственные, коммунальные и частные — имеют равные обязанности в использовании возможностей системы.

Какие требования к частным медучреждениям

Частные медучреждения, согласно лицензионным условиям, обязаны:

формировать медзаключения о рождении и о временной нетрудоспособности (для е-Больничных);

выписывать е-Рецепты на лекарства, для которых такие рецепты являются обязательными, и е-Запросы на медизделия, подлежащие реимбурсации;

вносить медзаписи о взаимодействии с пациентом, на основании которых формируются медзаключения и е-Рецепты;

фиксировать медзаписи о предоставлении услуг в рамках Программы медгарантий;

формировать е-Направления, в том числе для проведения расширенного неонатального скрининга новорожденных;

фиксировать результаты реабилитационного обследования, реабилитационные вмешательства, изменения в индивидуальный реабилитационный план.

Что фиксируется в электронной медицинской записи

информация об обращении, приеме и результатах осмотра;

анамнез жизни и болезни;

результаты лабораторных и инструментальных исследований;

установленный диагноз, назначенное лечение, рекомендации.

В Минздраве подчеркивают: чем больше данных вносит учреждение, тем более полной является история здоровья пациента. Это облегчает работу врача и избавляет пациента от необходимости хранить множество бумажных выписок.

Что делать в случае нарушений

Министерство подчеркивает: направлять пациента к другому специалисту или на уровень первичной помощи исключительно для создания е-Рецепта, е-Направления или медзаключения — неправомерно и создает дополнительные неудобства как для врачей, так и для пациентов.

Если пациент узнал, что медучреждение не внесло его данные в ЕСОЗ, Минздрав рекомендует обратиться к руководству учреждения и сообщить о нарушении.

