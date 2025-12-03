Минздрав: Направлять пациентов к другим врачам только для оформления е-рецепта или е-направления – неправомерно
Министерство здравоохранения напомнило медицинским учреждениям всех форм собственности об обязательности ведения электронной медицинской карты пациента. Все учреждения, подключенные к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), несут общую ответственность за полноту и корректность внесенных данных.
В Минздраве подчеркивают: ЕСОЗ — это единое цифровое пространство, в котором формируется история здоровья каждого украинца, поэтому все медучреждения — государственные, коммунальные и частные — имеют равные обязанности в использовании возможностей системы.
Какие требования к частным медучреждениям
Частные медучреждения, согласно лицензионным условиям, обязаны:
- формировать медзаключения о рождении и о временной нетрудоспособности (для е-Больничных);
- выписывать е-Рецепты на лекарства, для которых такие рецепты являются обязательными, и е-Запросы на медизделия, подлежащие реимбурсации;
- вносить медзаписи о взаимодействии с пациентом, на основании которых формируются медзаключения и е-Рецепты;
- фиксировать медзаписи о предоставлении услуг в рамках Программы медгарантий;
- формировать е-Направления, в том числе для проведения расширенного неонатального скрининга новорожденных;
- фиксировать результаты реабилитационного обследования, реабилитационные вмешательства, изменения в индивидуальный реабилитационный план.
Что фиксируется в электронной медицинской записи
- информация об обращении, приеме и результатах осмотра;
- анамнез жизни и болезни;
- результаты лабораторных и инструментальных исследований;
- установленный диагноз, назначенное лечение, рекомендации.
В Минздраве подчеркивают: чем больше данных вносит учреждение, тем более полной является история здоровья пациента. Это облегчает работу врача и избавляет пациента от необходимости хранить множество бумажных выписок.
Что делать в случае нарушений
Министерство подчеркивает: направлять пациента к другому специалисту или на уровень первичной помощи исключительно для создания е-Рецепта, е-Направления или медзаключения — неправомерно и создает дополнительные неудобства как для врачей, так и для пациентов.
Если пациент узнал, что медучреждение не внесло его данные в ЕСОЗ, Минздрав рекомендует обратиться к руководству учреждения и сообщить о нарушении.
