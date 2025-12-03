Оклади від 22 до 37 тисяч — ВАКС повідомив про наявність вакантних посад

Документи на вакантні посади приймаються до 16 грудня.

Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність вакантних посад у структурних підрозділах апарату.

Відкриті позиції:

- судовий розпорядник (відділ судових розпорядників), посадовий оклад - 22 449 грн;

- секретар судового засідання (управління забезпечення судового процесу), посадовий оклад - 29 184 грн;

- головний спеціаліст відділу судової статистики (управління аналітики та судової статистики), посадовий оклад - 37 939 грн;

- головний спеціаліст техпідтримки (управління ІТ та захисту інформації), посадовий оклад - 37 939 грн.

«Наперед зазначимо: військовозобов’язаним бронювання не надається.

Надсилайте резюме на електронну адресу [email protected] до 16 грудня 2025 року (включно).

У темі листа обов’язково вкажіть назву посади, на яку претендуєте.

Після розгляду резюме відібрані кандидати будуть запрошені на співбесіди», - заявили у ВАКС.

