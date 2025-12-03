Оклады от 22 до 37 тысяч — ВАКС сообщил о наличии вакантных должностей

Документы на вакантные должности принимаются до 16 декабря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакантных должностей в структурных подразделениях аппарата.

Открытые позиции:

судебный распорядитель (отдел судебных распорядителей), должностной оклад — 22 449 грн;

секретарь судебного заседания (управление обеспечения судового процесса), должностной оклад — 29 184 грн;

главный специалист отдела судебной статистики (управление аналитики и судебной статистики), должностной оклад — 37 939 грн;

главный специалист техподдержки (управление ИТ и защиты информации), должностной оклад — 37 939 грн.

«Заранее отметим: военнообязанным бронирование не предоставляется.

Присылайте резюме на электронный адрес [email protected]

до 16 декабря 2025 года (включительно).

В теме письма обязательно укажите название должности, на которую претендуете.

После рассмотрения резюме отобранные кандидаты будут приглашены на собеседования», — заявили в ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.