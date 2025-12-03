Оклады от 22 до 37 тысяч — ВАКС сообщил о наличии вакантных должностей
Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакантных должностей в структурных подразделениях аппарата.
Открытые позиции:
судебный распорядитель (отдел судебных распорядителей), должностной оклад — 22 449 грн;
секретарь судебного заседания (управление обеспечения судового процесса), должностной оклад — 29 184 грн;
главный специалист отдела судебной статистики (управление аналитики и судебной статистики), должностной оклад — 37 939 грн;
главный специалист техподдержки (управление ИТ и защиты информации), должностной оклад — 37 939 грн.
«Заранее отметим: военнообязанным бронирование не предоставляется.
Присылайте резюме на электронный адрес [email protected]
до 16 декабря 2025 года (включительно).
В теме письма обязательно укажите название должности, на которую претендуете.
После рассмотрения резюме отобранные кандидаты будут приглашены на собеседования», — заявили в ВАКС.
