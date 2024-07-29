Джо Байден предложит реформу Верховного Суда США после решения по Дональду Трампу, потому что оно «подрывает доверие общественности»

Президент Джо Байден намерен предложить конституционные поправки в отношении Верховного Суда США из-за его решения по делу об иммунитете Дональда Трампа от федерального преследования – Politico.

Источник фото: independent.co.uk

Президент США Джо Байден намерен призвать к реформе Верховного Суда США в своей речи в Президентской библиотеке в Остине. Об этом сообщает Politico.

Напомним, ранее Байден подверг критике решение об иммунитете бывшего главы государства Дональда Трампа, вынесенное Верховным судом США.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президентом, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия. При этом глава ВС США Джон Робертс отметил, что разрешение прокурорам преследовать за действия, предпринятые бывшим президентом, потенциально снизит способность выполнять работу любого президента США.

До сих пор соответствующие предложения о реформе ВС США не имели серьезного движения, однако 29 июля Байден намерен заявить о необходимости ограничить сроки полномочий для судей Верховного Суда США и ввести действенный Кодекс этики.

Как отмечает издание, этот призыв Байден намерен сделать на фоне решения по уголовному делу против бывшего президента Дональда Трампа.

В частности, Байден будет настаивать на внесении конституционной поправки, четко определяющей, что у президентов нет иммунитета от федерального судебного преследования — это будет ответ на решение Верховного Суда от 1 июля по делу Трампа о том, что президенты пользуются определенным иммунитетом от уголовного преследования за «официальные действия» во время пребывания в должности.

«То, что сейчас происходит, ненормально, и это подрывает доверие общественности к решениям суда, включая влияние на личные свободы», — написал Байден в комментарии, согласно отрывкам, которыми поделился представитель Белого дома.

Впрочем, установление ограничений сроков полномочий судей и обязательного кодекса этики потребует одобрения Конгресса, оставляя мало шансов на то, что нынешний разделенный Конгресс примет предложения в этом году, отмечает издание. И даже если демократы будут контролировать обе палаты после выборов, они вряд ли будут иметь 60 голосов в Сенате, необходимых для преодоления.

Создать поправку к Конституции США еще сложнее, поскольку требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или конвента, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательного собрания штата.

Но восприятие таких идей само по себе означает знаменательное изменение Байдена и самый четкий признак его все большего разочарования консервативным большинством.

Одно время Байден, бывший глава юридического комитета Сената, создал комиссию для изучения возможных изменений — но она не действовала после публикации ее отчета в конце 2021 года.

Байден планирует во время выступления заявить, что необходимы реформы, чтобы восстановить доверие и подотчетность Верховного Суда США.

«Нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не выше закона», - написал Байден в своей статье. «Не президент Соединенных Штатов. Не судья Верховного суда Соединенных Штатов».

Напомним, в 2023 году под все большим вниманием Конгресса судьи приняли кодекс поведения, но его раскритиковали из-за отсутствия какого-либо механизма обеспечения исполнения. На прошлой неделе судья Елена Каган, одна из трех «либералов» в ВС США, заявила на конференции судей, что было бы лучше, «если бы у него были зубы».

Этический кодекс, поддерживаемый Байденом, потребует от судей разглашать данные о подарках, воздерживаться от публичной политической деятельности и отказаться от участия в делах, в которых они или их жены имеют финансовый или другой конфликт интересов. Кодекс будет обладать обязательной и принудительной силой, хотя непонятно, какой механизм принудительного исполнения предусматривает Байден.

Предложение Байдена также состоит в том, чтобы ограничить срок пребывания судей в Верховном суде 18 годами. Согласно плану, президенты будут назначать нового судью каждые два года.

Это предложение, скорее всего, столкнется с юридическими проблемами, поскольку Конституция говорит, что судьи занимают свои должности «при должном поведении» — положение, давно понимаемое как пожизненное пребывание в должности.

По словам официального представителя Белого дома, предложенная Байденом поправка в Конституцию четко укажет, что Конституция США не предоставляет никакого иммунитета от федерального уголовного обвинения, суда, осуждения или вынесения приговора прямо на основании пребывания в должности президента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 13 ноября 2023 г. Верховный Суд США после долгого противостояния принял кодекс этики судей.

Этому предшествовал скандал вокруг отдельных судей Верховного Суда, из-за чего политики и общественные активисты потребовали как можно быстрее принять для судей ВС США отдельный этический кодекс.

Председатель Верховного Суда США Джон Робертс-младший весной 2023 г. получил от Судебного комитета Сената приглашение дать свидетельство о соблюдении правил этики в Верховном Суде. Причиной приглашения стало то, что судья Верховного суда США Кларенс Томас попал в скандал из-за якобы уплаченных американским магнатом и донором Республиканской партии Харланом Кроу элитных поездок.

Томас заявил, что он и его супруга Вирджиния уже давно считают Харлана и Кэти Кроу своими ближайшими друзьями.

После скандала вокруг судьи Кларенса Томаса бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон присоединилась к призывам принять кодекс этики для судей Верховного Суда США. К ее мнению присоединились и общественные активисты в сфере судебной системы США. В частности, Fix the Court требовала принятия кодекса и отмечала «раздутый» бюджет Верховного Суда США, а Американская ассоциация юристов указала, что рейтинг доверия к ВС США упал до самого низкого уровня с 2001 года.

Автор: Наталя Мамченко

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