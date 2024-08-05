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У США вважають, що Іран може атакувати Ізраїль протягом наступних 24-48 годин

09:05, 5 серпня 2024
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що атака може початися вже в понеділок, 5 серпня.
У США вважають, що Іран може атакувати Ізраїль протягом наступних 24-48 годин
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Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав колегам з країн G7, що атака Ірану на Ізраїль може початися протягом наступних 24-48 годин. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Вказується, що Блінкен скликав телефонну конференцію, щоб координувати дії з близькими союзниками США та спробувати здійснити дипломатичний тиск на Іран і Хезболлу.

Оскільки США вважають напад Ірану неминучим після вбивства високопосадовців Хезболли та ХАМАС минулого тижня, Блінкен сказав офіційним особам під час розмови, що тиск на Тегеран, щоб він обмежив свій напад, є найкращим способом уникнути регіональної війни.

Блінкен сказав, що США не знають точного часу запланованої іранської атаки, додає видання, але вважає, що вона може початися вже в понеділок, 5 серпня.

Також Блінкен попросив інших міністрів закордонних справ застосувати дипломатичний тиск на Іран, Хезболлу та Ізраїль, щоб зберегти максимальну стриманість.

Раніше ми писали, що США посилили військову присутність на Близькому Сході.

Також повідомлялося, що чиновники з США та Ізраїлю вважають, що Іран може завдати удару по території Ізраїлю вже 5 серпня.

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