Украина поднялась на 17 место Олимпиады-2024: спортсмены получили уже шесть медалей

Украина поднялась на 17 место из 61 в медальном зачете на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Страна совершила уверенный скачок в списке благодаря наградам легкоатлетов 4 августа.
Первую награду украинской команде 29 июля принесла фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, завоевавшая бронзу.
1 августа Сергей Кулиш выиграл серебро в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м и принес Украине вторую награду Игр-2024.
2 августа боксер Александр Хижняк провел успешное сражение за выход в полуфинал Олимпиады-2024, что гарантировало ему медаль.
3 августа женская сборная Украины торжествовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях. Это первое золото нашей страны на Олимпиаде-2024.
4 августа две медали завоевали украинские атлетки в прыжках в высоту. Ярослава Магучих добыла в борьбе золотую награду, а Ирина Геращенко - бронзовую.
Еще одну медаль принес Украине 4 августа легкоатлет Михаил Кохан. Он получил бронзовую медаль в метании молота.
Теперь Украина занимает 17-е место на Олимпиаде.
Сейчас в медальном зачете на первом месте США (71 награда), затем идет Китай (45), а замыкает тройку Франция (44).
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