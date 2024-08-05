Украина поднялась на 17 место Олимпиады-2024: спортсмены получили уже шесть медалей

Сейчас у украинцев шесть наград — два «золота», одно «серебро» и три «бронзы».

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Украина поднялась на 17 место из 61 в медальном зачете на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Страна совершила уверенный скачок в списке благодаря наградам легкоатлетов 4 августа.

Первую награду украинской команде 29 июля принесла фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, завоевавшая бронзу.

1 августа Сергей Кулиш выиграл серебро в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м и принес Украине вторую награду Игр-2024.

2 августа боксер Александр Хижняк провел успешное сражение за выход в полуфинал Олимпиады-2024, что гарантировало ему медаль.

3 августа женская сборная Украины торжествовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях. Это первое золото нашей страны на Олимпиаде-2024.

4 августа две медали завоевали украинские атлетки в прыжках в высоту. Ярослава Магучих добыла в борьбе золотую награду, а Ирина Геращенко - бронзовую.

Еще одну медаль принес Украине 4 августа легкоатлет Михаил Кохан. Он получил бронзовую медаль в метании молота.

Теперь Украина занимает 17-е место на Олимпиаде.

Сейчас в медальном зачете на первом месте США (71 награда), затем идет Китай (45), а замыкает тройку Франция (44).

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