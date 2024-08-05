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Евросоюз не признает переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы

09:54, 5 августа 2024
Избирательный орган страны до сих пор не предоставил официальные протоколы голосования.
Евросоюз не признает переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы
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Европейский союз не признает переизбрание Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле, поскольку избирательный орган страны до сих пор не предоставил официальные протоколы голосования. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«В отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко указано, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности выборов», - говорится в заявлении.

Указывается, что Евросоюз продолжает «с большим беспокойством следить за событиями в Венесуэле».

Как отмечается в заявлении, несмотря на собственные обязательства, «Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) еще не опубликовал официальные протоколы голосования на избирательных участках».

«Без доказательств в их поддержку результаты, опубликованные 2 августа CNE, не могут быть признаны», - подчеркнули в Брюсселе.

Также в ЕС подчеркнули, что любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования «только сомневается в достоверности официально опубликованных результатов».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле вспыхнули массовые протесты по подозрению в фальсификации результатов президентских выборов.

Кроме того, в США считают победителем на выборах президента Венесуэлы оппозиционера Эдмунда Гонсалеса.

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