В Мали заявили, что разрывают дипломатические отношения с Украиной

Африканская страна обвинила Украину «в поддержке терроризма».

Республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Бамако обвиняет Киева в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников чвк «вагнер».

Соответствующее коммюнике малийской хунты было опубликовано пресс-службой министерства управления территориями и децентрализации.

Там заявили, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов якобы «признал роль Украины в поражении российских террористов в бою с туарегами 25-27 июля».

Кроме того, Малийская хунта считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров якобы демонстрировал в своих комментариях «поддержку страной международного терроризма, в частности в Мали».

В Бамако считают, что таким образом Украина вроде бы вмешивается в дела Мали.

В документе пишется, что «после тщательного изучения ситуации переходное правительство Республика Мали подчеркивает, что действия украинской власти являются нарушением суверенитета Мали, уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осуждающие сами по себе и явная агрессия».

Поэтому хунта решила «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной» и поручить «компетентным судебным органам» изучить замечания Юсова и Пивоварова.

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