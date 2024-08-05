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У Малі заявили, що розривають дипломатичні відносини з Україною

08:51, 5 серпня 2024
Африканська країна звинуватила Україну «у підтримці тероризму».
У Малі заявили, що розривають дипломатичні відносини з Україною
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Республіка Малі оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною.

Бамако закидає Києву нібито підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців пвк «вагнер».

Відповідне комюніке малійської хунти було опубліковано пресслужбою міністерства управління територіями та децентралізації.

Там заявили, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов нібито «визнав роль України у поразці російських терористів у бою з туарегами 25-27 липня».

Крім того, малійська хунта вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров нібито демонстрував у своїх коментарях «підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі».

У Бамако вважають, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі.

У документі пишеться, що «після ретельного вивчення ситуації перехідний уряд Республіка Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією».

Тому хунта вирішила «негайно розірвати дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною», та доручити «компетентним судовим органам» вивчити зауваження Юсова та Пивоварова.

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