Дві медалі для України: Ярослава Магучіх виборола «золото» Олімпіади в стрибках у висоту, Ірина Геращенко здобула бронзу

Ярослава Магучіх першою в історії України здобула дві медалі Олімпійських ігор з легкої атлетики.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту.

22-річна дніпрянка з першої спроби взяла висоти — 1,91, 1,95, 1,98 та 2 метри. Для Магучіх це друга медаль Олімпіади, у Токіо-2020 вона стала третьою, стрибнувши 2,00 м з другої спроби.

Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон – вони удвох взяли висоту 1,95 метра та з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.

Для 29-річної Ірини це перша олімпійська нагорода, а Ярослава виграла другу медаль.

Як відомо, Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу у приміщенні та на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою Діамантової ліги.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, взявши висоту 2.10 м.

Олімпіада-2024, стрибки у висоту, жінки:

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 м Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.95 м Ірина Геращенко (Україна) – 1.95 м

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